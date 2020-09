Video: Cuiabá amanhece tomada por fumaça e assusta moradores

Cuiabá amanhece encoberta por fumaça na manha desta terça-feira (15), isso é decorrente das queimadas que vem acontecendo a alguns meses na região do pantanal mato-grossense.

Até o momento, o fogo já destruiu 2,3 milhões de hectares do bioma — pouco mais que o tamanho de Sergipe ou quase quatro vezes o Distrito Federal, segundo números do Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais).

A cidade pode atingir no dia de hoje a temperatura média de 42°C, com tendências de baixos níveis de umidade relativa. O que pode ser prejudicial a saúde. E de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a probabilidade de chuva na capital para esta semana é de apenas 5% e as tempuras podem chegar a 41º nos próximos dias.

No dia de ontem, segunda-feira (14), o governo local decretou estado de emergência. O fogo já consumiu mais da metade do Parque Estadual Encontro das Águas, o maior santuário de onças-pintadas do mundo.

Nas redes sociais, moradores da capital mato-grossense registraram o céu da cidade encoberto pela fumaça. Imagens mostram que a fumaça prejudicou a visibilidade do município, não sendo possível enxergar completamente os prédios e paisagens mais distantes.

