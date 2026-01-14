Vídeo: Leitores registram formação de possível 'mini tornado' na Capital

Leitores encaminharam ao JD1, na manhã desta quarta-feira (14), um vídeo que mostra o que seria a formação de um mini tornado no bairro Los Angeles, em Campo Grande. As imagens circularam nas redes sociais e chamaram a atenção pela coluna de vento visível entre nuvens carregadas.

Diante da repercussão, a reportagem procurou um meteorologista para entender o fenômeno. Segundo a explicação técnica, a formação de tornados ocorre, em geral, a partir do encontro de massas de ar quente e frio, que gera instabilidade intensa na atmosfera. Esse tipo de condição pode provocar redemoinhos de vento, especialmente durante tempestades mais fortes.

Os tornados dificilmente atingem a região do Pantanal, por conta das características ambientais. Já outras regiões de menor vegetação nativa e pela ampla área de produção agrícola, apresentam condições mais favoráveis para esse tipo de ocorrência, ainda que sejam eventos raros.

Apesar das imagens, a ocorrência do tornado não foi oficialmente confirmada, já que não foi possível identificar a autoria do vídeo nem validar o registro junto aos órgãos meteorológicos até o momento.

