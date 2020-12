Vídeo - Moradora registra chuva e vento forte no Paulo Coelho Machado

Uma moradora do bairro Paulo Coelho Machado fez o primeiro registro de chuva em Campo Grande nesta quinta-feira (3).

A chuva já estava prevista pela meteorologia, que apontou céu com bastante nebulosidade, com grande probabilidade de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), chuvas mais significativas e volumosas devem acontecer no centro-sul do Estado. Com isso, é recomendado atenção as condições de tempo adversos, como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.

O vídeo filmado pela moradora mostra a chuva e ventos fortes no condomínio Canários:

