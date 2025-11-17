Menu
Menu Busca segunda, 17 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Clima

VÍDEO: Pegou guarda-chuva? Alerta impõe chuvarada para MS e ventos de até 100 km/h

Campo Grande amanheceu com chuva durante a manhã desta segunda-feira

17 novembro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Tempo nublado e muita chuva em Campo GrandeTempo nublado e muita chuva em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A segunda-feira, dia 17, promete ser bastante chuvosa, tanto que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), voltou a renovar o alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul.

No comunicado, a expectativa é que ocorram chuvas de até 20 a 30 milímetros por hora, mas ao final do dia, o acumulado pode ser de até 100 km/h, porém, com ventos que podem se aproximar de 100 km/h.

A atuação de uma frente fria é quem intensificou essa instabilidade em Mato Grosso do Sul. As condições favorecem a ocorrência de chuvas mais generalizadas e, localmente, intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Essa configuração meteorológica decorre do intenso transporte de calor e umidade da região amazônica, associado à atuação de áreas de baixa pressão e à passagem de cavados.

Instruções:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Semana começa com avanço de frente fria e mais chuva em Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul tem domingo de calor e instabilidade antes da chegada de frente fria
Clima
Mato Grosso do Sul tem domingo de calor e instabilidade antes da chegada de frente fria
Foto: Sarah Chaves
Clima
Sábado será marcado por instabilidade em Mato Grosso do Sul
Foto: Luiz Vinícius/JD1
Clima
Média de chuvas sobe e cidades de MS correm risco de enchentes
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Expectativa de chuva cresce em meio a instabilidade no tempo nesta sexta em MS
Avenida Capibaribe, em Campo Grande, ficou completamente alagada
Cidade
VÍDEO: Em poucos minutos, Campo Grande volta a ficar debaixo d'água com temporal
Chuva chegou de mansinha em Campo Grande
Clima
Promessa é de bastante chuva ao longo de quinta-feira em MS
A previsão indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia
Clima
Defesa Civil alerta para risco de tempestades em Campo Grande até sexta-feira
Casas populares
Cidade
Após ser adiada, estão abertas as inscrições para 258 casas populares na Capital
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Cidade
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo

Mais Lidas

AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados