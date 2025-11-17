VÍDEO: Pegou guarda-chuva? Alerta impõe chuvarada para MS e ventos de até 100 km/h

A segunda-feira, dia 17, promete ser bastante chuvosa, tanto que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), voltou a renovar o alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul.

No comunicado, a expectativa é que ocorram chuvas de até 20 a 30 milímetros por hora, mas ao final do dia, o acumulado pode ser de até 100 km/h, porém, com ventos que podem se aproximar de 100 km/h.

A atuação de uma frente fria é quem intensificou essa instabilidade em Mato Grosso do Sul. As condições favorecem a ocorrência de chuvas mais generalizadas e, localmente, intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Essa configuração meteorológica decorre do intenso transporte de calor e umidade da região amazônica, associado à atuação de áreas de baixa pressão e à passagem de cavados.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

