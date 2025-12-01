Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Clima

VÍDEO: Previsão se confirma e chuva põe fim a calor extremo em Campo Grande

Cidade já estava na rota de alerta de tempestades, mas aguaceiro veio calmo, porém com rajadas de vento

01 dezembro 2025 - 17h20Luiz Vinicius     atualizado em 01/12/2025 às 17h20
Chuva chegou de maneira tranquila em Campo GrandeChuva chegou de maneira tranquila em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A chegada da chuva no final da tarde desta segunda-feira, dia 1º, em Campo Grande, pôs fim ao calor extremo que perdurava na última semana, mas principalmente neste fim de semana, onde as temperaturas estiveram próximas aos 40ºC.

Institutos meteorológicos, como Cemtec e Inmet, já alertavam para o retorno das chuvas e até risco de tempestade. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um comunicado de tempestades, que incluía a capital sul-mato-grossense.

Durante o dia, o calor e o sol predominaram, mas aos poucos, o tempo passou a ficar nublado e a mudança aconteceu após as rajadas de vento que chegaram com intensidade forte, trazendo alerta para a população.

No entanto, a chuva caiu de forma tranquila nos primeiros minutos das 17h. A Defesa Civil enviou um alerta dizendo sobre chuvas intensas par diversas regiões e evitar áreas alagadas.

A tendência é que a terça-feira, dia 2, também seja chuvosa e com mais volume de água em razão da atuação de uma frente fria que passa pelo estado sul-mato-grossense.

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Rede Amazônica
Clima
Três municípios bateram 40°C em MS nas últimas horas
Tempo amanheceu ameno e nublado em Campo Grande
Clima
Dezembro começa com chegada de frente fria e o retorno das chuvas em MS
Dia amanhece com sol em 'céu de brigadeiro'
Clima
Domingo será de calor intenso e chuva isolada em Mato Grosso do Sul
Freepik
Clima
Sábado será de calor intenso e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo
Clima
Calor de 40°C predomina nesta sexta-feira e umidade deve ficar em 15% em MS
Foto: Reprodução
Clima
Calor extremo de quase 40°C e ar seco marcam a semana em MS
Tempo amanheceu com alguns nuvens, mas calor predomina
Clima
Calor intenso se mantém firme, mas meteorologia não descarta tempestades em MS
Sol entre nuvens em Campo Grande
Clima
Calor se intensifica nesta quarta-feira e umidade fica em baixa em MS
Sol apareceu entre nuvens na Capital
Clima
Calor chega com força nesta terça e MS pode ter máxima de 39°C
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Semana começa possibilidade de chuva em meio ao calor em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá