VÍDEO: Previsão se confirma e chuva põe fim a calor extremo em Campo Grande

A chegada da chuva no final da tarde desta segunda-feira, dia 1º, em Campo Grande, pôs fim ao calor extremo que perdurava na última semana, mas principalmente neste fim de semana, onde as temperaturas estiveram próximas aos 40ºC.

Institutos meteorológicos, como Cemtec e Inmet, já alertavam para o retorno das chuvas e até risco de tempestade. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um comunicado de tempestades, que incluía a capital sul-mato-grossense.

Durante o dia, o calor e o sol predominaram, mas aos poucos, o tempo passou a ficar nublado e a mudança aconteceu após as rajadas de vento que chegaram com intensidade forte, trazendo alerta para a população.

No entanto, a chuva caiu de forma tranquila nos primeiros minutos das 17h. A Defesa Civil enviou um alerta dizendo sobre chuvas intensas par diversas regiões e evitar áreas alagadas.

A tendência é que a terça-feira, dia 2, também seja chuvosa e com mais volume de água em razão da atuação de uma frente fria que passa pelo estado sul-mato-grossense.

