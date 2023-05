Viu a Lilith? Gatinha está desaparecida no bairro Pioneiros em Campo Grande

Uma gatinha que atende pelo nome de Lilith sumiu na última segunda-feira (1º), no bairro Vila Adelina e Pioneiros na Capital. De pelagem clara e rajada, a gata tem olhos azuis.

De acordo com a dona, Ana Carolina Delphino, a gatinha nunca tinha desaparecido antes. "Ela nunca sumiu assim, e não tinha o costume de sair de casa. Ela é muito apegada ao meu namorado, e ele viajou na sexta-feira. Acho que ela pode ter sumido por isso", disse ela ao JD1.

Ainda segundo Ana Carolina, as últimas informações são de que Lilith foi vista recentemente pelo bairro, na Rua Letícia. "Disseram que ela estava próximo a lanchonete Sabores do Diniz, mas não a encontramos, infelizmente. Ela estava com a coleira, mas parece que foi vista sem", relatou.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da Lilith, podem entrar em contato com a tutora pelo número (67) 99204-7613.

