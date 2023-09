Xô calor: Altas temperaturas devem dar trégua nesta terça-feira, diz INMET

O alerta para uma onda de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido na última segunda-feira (18), tem previsão de acabar nesta terça-feira (26), às 18h, e se espera que as altas temperaturas que assolam vários Estados finalmente deem uma trégua.

Segundo a previsão do tempo do Inmet, terça-feira deve apresentar uma temperatura mínima (25°C) e máxima (38°C) maior que a de hoje (25), porém, a situação começa a mudar na quarta-feira (27), quanto os termômetros tem previsão de marcar temperaturas que variarão entre 23°C e 35°C.

Temperaturas recordes

Desde a semana passada, vários Estados registraram temperaturas mais altas que o normal para esta época do ano, rendendo até mesmo uma cartilha do Ministério da Saúde para cuidados com a onda de calor .

Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, existe previsão para temperaturas que podem chegar aos 43°C .

