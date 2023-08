Xô calor: Previsão para sábado é de chuva e queda nas temperaturas na Capital

Com um mês de agosto marcado pelo calor e baixa umidade, o campo-grandense finalmente verá uma trégua nas altas temperaturas neste fim de semana, com a previsão de um tempo fresco e chuvas isoladas para sábado.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a semana deve ser de manhãs amenas, nuvens e névoa seca até sábado (19), quando os moradores da Capital devem sentir a chegada de uma nova frente fria, com chuvas isoladas e trovoadas.

Já no domingo (20), o clima de Campo Grande também será marcado por chuvas isoladas, mas desta vez com uma das marcas registradas do mês de agosto, seus ventos, que, segundo a previsão, devem ser moderados.

A felicidade, no entanto, não dura muito, pois a previsão é que o clima volte a ser de sol e calor com umidade baixa até o dia 25 deste mês. O friozinho e chuva só deve ser visto novamente em 26 de agosto, com rajadas fortes de ventos e pancadas de chuvas a noite entre Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e três Lagoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também