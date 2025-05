12ª edição do Desapega acontece neste sábado em Campo Grande

Campo Grande recebe neste sábado (17) a 12ª edição do Desapega, o maior evento de consumo consciente da Capital, que será realizado das 8h às 16h no Parque Ayrton Senna.

A iniciativa, promovida pelo Coletivo de Brechós, reunirá mais de 100 expositores oferecendo cerca de 30 mil itens com preços acessíveis, em uma grande celebração da economia circular e da moda com propósito.

Roupas, calçados, livros, brinquedos, utensílios domésticos, itens de decoração e até plantas estarão à disposição do público, incentivando o reaproveitamento e a redução do desperdício.

A entrada no evento será gratuita e aberta a toda a comunidade.

