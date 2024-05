1° Festival Pantaneiro da Viola Caipira será em junho na Capital; veja como participar

Associação Cultural dos Violeiros e Violeiras do Estado do Mato Grosso do Sul (ACVV-MS), Acrissul Equestre e Copa Laço Comprido, convidam a população Sul-mato-grossense para o 1° Festival Pantaneiro da Viola Caipira - "Concurso de Duplas Sertanejas Raiz". O evento acontecerá no dia 2 de junho, no recinto da ACRISSUL, durante a 3ª Copa ACRISSUL de Laço Comprido.

Aos interessados, as inscrições estão aberta pela internet.

O evento contará com a participação de violeiros de todo o Brasil, que competirão por mais de R$ 4 mil em premiações distribuídas entre os três primeiros colocados. Participe!

Serviço

1° Festival Pantaneiro da Viola Caipira - "Concurso de Duplas Sertanejas Raiz";

2 de junho de 2024;

A partir das 13h

Parque de Exposições Laucídio Coelho.

