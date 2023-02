1º Miss Indígena Charm: concurso vai eleger a mais bela indígena de MS

Momento beleza! A Aldeia Marçal de Souza vai ser palco do 1º Miss Indígena Charm, neste sábado (11), em Campo Grande. Quinze candidatas de diversas cidades de Mato Grosso do Sul participam do concurso que vai eleger a mais bela indígena do Estado. O evento começa às 19h30, na Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira e a entrada é gratuita.

Quem for ao evento, terá uma noite de imersão na cultura dos povos originários. Além de contemplar a beleza da mulher indígena brasileira, o público vai poder prestigiar uma série de apresentações, comidas típicas e artesanatos que estarão expostos e à venda.

O produtor cultural Bryan Dias Soares, de 22 anos, adianta que o evento vai ser o pontapé para a criação da primeira de agência de modelos indígenas no Brasil. Bryan ressalta que o concurso busca fortalecer, reconhecer e trabalhar a sororidade das mulheres indígenas. “São candidatas de vários municípios do Estado e com as etnias terena, guarani e guarani kaiowá, confirmadas”, comentou.

Dentre as regras para o concurso, estão a faixa etária de 15 a 29 anos, além de terem nascido em Mato Grosso do Sul. O corpo de jurados, formado por especialistas de moda irão avaliar a desenvoltura das candidatas com quatro look’s: fashion, traje de banho, traje de gala e o indígena.

“Estamos esperando torcida de todos os lugares. Será uma noite muito diferente e importante para nós. Além de reconhecer as três participantes mais bonitas, a vencedora sairá com um contrato para trabalhar como modelo”, concluiu.

