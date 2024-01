2023 foi melhor do que você esperava? 52% dos brasileiros afirmam que sim

Todo ano o brasileiro estabelece metas para cumprir durante o ano, em 2023 não foi diferente, a supresa é que a maioria ficou feliz com os resultados que alcançaram no ano que passou. Segundo pesquisa inédita do Instituto Locomotiva e QuestionPro, 52% consideraram melhor do que imaginaram.

Com relação às promessas e resoluções de ano novo para 2023, de 55% das pessoas que se comprometeram, 8 em cada 10 afirmam que conseguiram atingir seu objetivo.

Os destaques de realizações dos brasileiros foram as áreas da saúde e bem-estar. A prática de atividade física e os cuidados com a alimentação e beleza lideram as conquistas em 2023:

- 74% dos entrevistados conseguiram aprimorar seus hábitos alimentares;

- 66% fizeram algo para se sentir mais bonito;

- 64% aumentaram sua prática de atividade física.

Além disso, a preocupação financeira e planejamento do futuro também foram realizações para 57% dos entrevistados, que guardaram dinheiro e/ou iniciaram uma poupança.

Para o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, os dados refletem também uma expectativa para o próximo ano. “A população está acreditando mais em melhorias, vivendo com mais esperança, principalmente após viver anos difíceis, e isso acaba refletindo nos cuidados pessoais, em pensar e planejar o futuro”, comenta Meirelles.

