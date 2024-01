2024 será o ano de 'Saturno', diz astróloga Jussara Mathos

2024 chegou! Momento de celebração, de novos ciclos e, é claro, previsões. O JD1 preparou uma análise, junto da astróloga Jussara Mathos, do que o ano de 2024 tem para oferecer.

“2024 é ano regido pelo poderoso Saturno, dentro de um grande ciclo de 36 anos que já estamos vivendo desde 2017, quando Saturno ocupou o comando e ficará até 2052. Ou seja, estaremos neste ano vivendo uma dupla regência do Planeta Saturno em nossas vidas”, iniciou ela.

Conforme a astróloga, o planeta exige obediência e disciplina em tudo.

"Quem assumir o controle de suas vidas, colocando em prática os ensinamentos das palavras chaves do velho sábio, certamente será uma pessoa que poderá chegar no final de 2024 e falar que teve um ano maravilhoso, de muito crescimento e grandes resultados".

"Sabe aquele ditado, que o “Boleto um dia chega”...pois é...ele chegou em 2024!!!. Momento de ajustarmos as contas. Ano de cair na real, ver além das ilusões, e parar de criar falsas expectativas que as coisas podem melhorar se você não fizer a sua parte", acrescentou ela.

Tempo de colheita

"Eu diria que a Lei de Causa e Efeito será a lei para 2024. Vamos colher o que plantamos em todas as áreas da nossa roda da vida. E precisamos estarmos atentos aos novos plantios que estaremos fazendo no decorrer do ano", analisou Jussara.

Mesmo voltado a Saturno, a astróloga afirmou que em 2024 todos os demais astros estarão em trabalho intenso para que as transformações necessárias aconteçam.

"Contudo, dessa vez teremos 366 dias para aprendermos lições novas. Se eu me comprometer em me tornar uma pessoa melhor a cada dia, de alguma forma muito grandiosa estarei a serviço da vida, pois a minha mudança, estará impactando as mudanças coletivas. Somos todos 'um'. Mas a pergunta é: será que estamos ouvindo o chamado? Será que vamos aprender a lição? Fica a reflexão", finalizou ela.

