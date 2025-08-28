Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Comportamento

2ª temporada de 'Minha Vida com a Família Walter' estreia na Netflix

Nova fase da série acompanha dilemas de Jackie Howard e aprofunda triângulo amoroso com os irmãos Cole e Alex

28 agosto 2025 - 16h39Carla Andréa

Nesta quinta-feira (28), a Netflix lançou a 2ª temporada de Minha Vida com a Família Walter, sequência da série juvenil que acompanha a trajetória de Jackie Howard, adolescente que precisa se adaptar a uma nova vida no interior do Colorado após perder a família em um acidente.

Criada por Melanie Halsall, a produção é baseada no livro homônimo de Ali Novak, publicado originalmente em 2014.

O seriado estreou em 2023 e rapidamente conquistou o público com sua mistura de drama adolescente e romance.

O elenco principal conta com Nikki Rodriguez (Jackie Howard), Noah LaLonde (Cole Walter) e Ashby Gentry (Alex Walter), além de participações de Johnny Link, Corey Fogelmanis, Connor Stanhope, Zoë Soul, Jaylan Evans, Ellie O’Brien, Sarah Rafferty e Marc Blucas.

O que esperar dos novos episódios

A segunda temporada mergulha nos conflitos afetivos da protagonista. Jackie tenta se reconciliar com Alex e, ao mesmo tempo, estabelecer limites com Cole, em meio ao desafio de encontrar seu espaço dentro da numerosa família Walter.

Com 10 episódios, a nova fase já está disponível no catálogo da Netflix.

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Procon-MS leva atendimentos às Moreninhas neste sábado
Comportamento
Procon-MS leva atendimentos às Moreninhas neste sábado
Praça Ary Coelho recebe Dia D de vacinação e "Campo Grande é o Bicho" neste sábado
Comportamento
Praça Ary Coelho recebe Dia D de vacinação e "Campo Grande é o Bicho" neste sábado
Ex-diretora da Vogue Brasil participa do Pantanal Fashion Week 2025 em Campo Grande
Comportamento
Ex-diretora da Vogue Brasil participa do Pantanal Fashion Week 2025 em Campo Grande
Lollapalooza Brasil 2026 anuncia line-up com Sabrina Carpenter, Tyler the Creator e Lorde
Comportamento
Lollapalooza Brasil 2026 anuncia line-up com Sabrina Carpenter, Tyler the Creator e Lorde
Semana do cinema
Comportamento
Semana do Cinema 2025: Campo Grande tem ingressos a R$ 10
JD1TV: Com movimento intenso e tradição do tereré, Mercadão é destaque nos 126 anos da Capital
Comportamento
JD1TV: Com movimento intenso e tradição do tereré, Mercadão é destaque nos 126 anos da Capital
Com aumento de pets, passeio em Campo Grande exige cuidados e atenção dos tutores
Comportamento
Com aumento de pets, passeio em Campo Grande exige cuidados e atenção dos tutores
Munhoz & Mariano comandam véspera de feriado em Campo Grande
Comportamento
Munhoz & Mariano comandam véspera de feriado em Campo Grande
Abre e fecha: Aniversário da Capital altera funcionamento de serviços públicos e privados
Comportamento
Abre e fecha: Aniversário da Capital altera funcionamento de serviços públicos e privados
Miah, a criança superdotada, ao lado dos pais Millena e Moisés
Comportamento
Superdotada de Campo Grande encanta com talento e dedicação aos 10 anos

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro