2ª temporada de 'Minha Vida com a Família Walter' estreia na Netflix

Nesta quinta-feira (28), a Netflix lançou a 2ª temporada de Minha Vida com a Família Walter, sequência da série juvenil que acompanha a trajetória de Jackie Howard, adolescente que precisa se adaptar a uma nova vida no interior do Colorado após perder a família em um acidente.

Criada por Melanie Halsall, a produção é baseada no livro homônimo de Ali Novak, publicado originalmente em 2014.

O seriado estreou em 2023 e rapidamente conquistou o público com sua mistura de drama adolescente e romance.

O elenco principal conta com Nikki Rodriguez (Jackie Howard), Noah LaLonde (Cole Walter) e Ashby Gentry (Alex Walter), além de participações de Johnny Link, Corey Fogelmanis, Connor Stanhope, Zoë Soul, Jaylan Evans, Ellie O’Brien, Sarah Rafferty e Marc Blucas.

O que esperar dos novos episódios

A segunda temporada mergulha nos conflitos afetivos da protagonista. Jackie tenta se reconciliar com Alex e, ao mesmo tempo, estabelecer limites com Cole, em meio ao desafio de encontrar seu espaço dentro da numerosa família Walter.

Com 10 episódios, a nova fase já está disponível no catálogo da Netflix.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também