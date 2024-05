2º Festival Hamburgueiros do MS será de 7 a 9 de junho na Capital

Nos dias 7, 8 e 9 de junho, o grupo Hamburgueiros do MS realizará a segunda edição do 'maior festival gastronômico de Mato Grosso do Sul'. Com a promessa de trazer os hambúrgueres mais deliciosos, o 2º Festival Hamburgueiros do MS terá entrada gratuita e promete repetir o sucesso do ano passado. Quem foi sabe como é bom!

Estea ano o evento será realizado no Altos da Afonso Pena, ao lado do estacionamento do Bioparque do Pantanal. Além dos hambúrgueres, o festival contará com shows diários para entreter o público. Os preços dos hambúrgueres variam de R$ 25 até R$ 35, com os populares smash burgers participando de um campeonato que elegerá o melhor da categoria.

Com a participação de 25 a 35 hamburguerias, o festival oferecerá diversas opções para os amantes do hambúrguer. Além disso, haverá milkshakes, sorvetes, cookies e drinks, garantindo uma experiência completa para todos os gostos.

A edição anterior do festival foi um grande sucesso, atraindo um grande público e consolidando-se como um dos eventos gastronômicos mais aguardados do Estado. Este ano, a expectativa é ainda maior, com mais atrações e um número maior de participantes.

Para aproveitar ao máximo o festival, recomenda-se chegar cedo para evitar filas e garantir o melhor lugar para assistir aos shows. Não deixe de experimentar os diferentes hambúrgueres e votar no melhor smash burger.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado. Você não pode perder! Mais informações sobre o festival é possível encontrar no Instagram.

Serviço

2º Festival Hamburgueiros do MS;

Nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2024;

Altos da Avenida Afonso Pena.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também