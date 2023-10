3ª edição do 'MS Fashion Week' começa dia 24 e arrecada kits de higiene pessoal

Campo Grande se prepara para receber a 3ª edição do Mato Grosso do Sul Fashion Week, que acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro. O evento será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, das 16h às 22h, e promete trazer uma experiência única de moda e solidariedade.

Os organizadores estão introduzindo uma ação social inovadora para este ano. Os visitantes do evento serão convidados a contribuir para a causa social, doando kits de higiene pessoal contendo três itens, que servirão como ingresso para o evento. Todos os donativos arrecadados serão posteriormente distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social na região, tornando o MSFW não apenas uma celebração da moda, mas também um exemplo de como a indústria pode contribuir para o bem-estar da comunidade.

O evento faz parte do prestigioso Circuito Nacional Fashion Week que reúne estados de todo o país em um esforço colaborativo para promover a moda brasileira.

Este evento é uma oportunidade única para designers e marcas regionais exibirem seu talento ao lado de marcas renomadas no mercado nacional. Entre os destaques deste ano está a participação do estilista cearense Kalil Nepomuceno, que trará sua visão única e inovadora para a passarela do MSFW.

"Estamos muito entusiasmados com a terceira edição do Mato Grosso do Sul Fashion Week. Além de celebrar a moda e a criatividade, queremos que o MSFW seja um agente de mudança em nossa comunidade. A ação social que estamos promovendo permite que todos participem desse esforço coletivo para fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam", disse a CEO do MSFW, Rosangela Barros.

O ingresso pode ser adquirido pelo site.

