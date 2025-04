3º Festival do Hambúrguer celebra Dia do Hambúrguer e da Batata Frita na Cidade do Natal

Campo Grande se prepara para receber, entre os dias 29 de maio e 1º de junho, o 3º Festival do Hambúrguer, considerado o maior evento do segmento no Centro-Oeste.

Esta edição, realizada na Cidade do Natal, promete ser ainda mais especial, celebrando duas datas queridas pelos amantes da gastronomia: o Dia Internacional do Hambúrguer (28 de maio) e o Dia Internacional da Batata Frita (30 de maio).

Organizado pelo grupo Hamburgueiros do MS, o festival reunirá cerca de 30 hamburguerias locais, oferecendo uma grande variedade de hambúrgueres artesanais, batatas fritas, sobremesas e drinks.

O evento, que contará com entrada gratuita, também terá programação musical ao vivo e espaço kids, garantindo lazer para toda a família.

Uma das grandes novidades desta edição é o Campeonato de Hambúrguer, uma competição inédita em que um time especial de jurados irá eleger o melhor preparo: hambúrguer na chapa ou hambúrguer na brasa.

Os horários de funcionamento serão:

De quinta-feira (29) a sábado (31), das 18h às 23h;

No domingo (1º de junho), das 10h às 23h.

