40 anos de história: Roupa Nova realiza show especial nesta terça na Capital

Os fãs de música em Campo Grande têm motivos para comemorar: o grupo Roupa Nova está de volta à Cidade nesta terça-feira (10), véspera de feriado. O motivo da celebração é a turnê que marca os 40 anos de formação da banda.

O Roupa Nova é uma das bandas mais emblemáticas do Brasil, tendo desempenhado um papel fundamental na formação e consolidação do movimento de rock dos anos 1980. Com sua sonoridade única e letras cativantes, o grupo conquistou o coração de milhões de fãs ao longo de sua carreira.

O show promete ser uma viagem nostálgica através dos maiores sucessos do Roupa Nova, incluindo canções como 'Volta para Mim', 'Seguindo no Trem Azul', 'Dona', 'Linda Demais', 'Anjo', 'A Viagem' e 'Coração Pirata'. Prepare-se para uma noite repleta de música e emoções inesquecíveis.

Os ingressos estão disponíveis para venda, com preços a partir de R$ 100.

Em comemoração aos 10 anos do Bosque dos Ipês o shopping conseguiu, em parceria com a Dut's Produções, 10% de desconto para quem adquirir os ingressos da área VIP, pelo link exclusivo.

Serviço

Turnê 40 anos Roupa Nova

10 de outubro

Bosque Expo - Shopping Bosque dos Ipês, Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796

Ingressos: Gerais | Área VIP parceria Bosque dos Ipês, com 10% de desconto.

