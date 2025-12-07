Menu
Comportamento

Abertura do Natal dos Sonhos reúne famílias na Praça Ary Coelho

Decoração, atrações culturais e campanha solidária marcam início da programação natalina em Campo Grande.

07 dezembro 2025 - 12h12Taynara Menezes
Programação segue até o dia 31 de dezembro Programação segue até o dia 31 de dezembro   (Foto: Divulgação )

A abertura do Natal dos Sonhos 2025 levou grande público à Praça Ary Coelho, em Campo Grande, neste sábado (6). Famílias de várias regiões da cidade aproveitaram a inauguração da decoração natalina para conferir a árvore iluminada, a Casa do Papai Noel e os espaços temáticos montados pela organização.

“Tô achando uma maravilha, muito bonito! É o primeiro dia que venho e pretendo voltar com meus filhos para ver tudo, a Casa do Papai Noel e a árvore”, afirmou. Marizete Gomes, de 66 anos.

Moradores de diferentes idades elogiaram o visual e destacaram o clima festivo que tradicionalmente marca o início de dezembro.

O evento conta com apoio estrutural e financeiro de empresas e instituições parceiras. Além das atrações culturais, a edição deste ano também inclui uma ação solidária que arrecada alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade. Os pontos de coleta estão distribuídos em órgãos públicos, empresas e instituições da cidade.

Com atividades gratuitas ao longo de todo o mês, o Natal dos Sonhos deve movimentar a região central, até o dia 31 de dezembro.

