Abre e fecha: Aniversário da Capital altera funcionamento de serviços públicos e privados

Campo Grande celebra 126 anos de fundação na próxima terça-feira (26), data em que diversos serviços terão funcionamento alterado. Confira a lista completa do que abre e fecha na Capital:
Shoppings:
Shopping Pátio Central – Terça das 9h às 16h.
Shopping Norte Sul – Funciona em horário normal (10h às 22h). Posto de Identificação da Sejusp não abre na terça.
Shopping Bosque dos Ipês – Atende normalmente (10h às 22h).
Shopping Campo Grande – Funcionamento normal (10h às 22h).
Delegacias – Fecham na terça-feira (26) as delegacias de área e especializadas. Permanecem abertas 24 horas a Depac Cepol, Depac Centro, 4ª DP e 1ª Deam.
Saúde – Caps (adulto e infantil) funcionam 24 horas. Unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs) seguem com atendimento ininterrupto. O CCZ atende normalmente, das 6h às 22h. Já a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz fecha na terça e retoma na quarta.
Coleta de lixo - ocorre normalmente. Equipes volantes atenderão eventos.
Correios – Atendimento normal na segunda. Agências fecham na terça (26).
Bancos – Não funcionam no feriado. Retomam atendimento na quarta-feira (27).
Judiciário – Só retoma na quarta-feira (27).
Legislativo – Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores aderiram ao ponto facultativo e não abrem segunda (25) nem terça (26).
Comércio e supermercados – Funcionam normalmente, com horários definidos por cada estabelecimento.
Mercadão Municipal – Abre na terça em horário especial de feriado, das 6h30 às 12h.
Camelódromo – Abre segunda, mas fecha no feriado (26).
Bioparque Pantanal – Funciona na terça das 8h30 às 14h30 (com check-in até 13h30).
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.
Reportar Erro