TJMS Ago25
Comportamento

Abre e fecha: Aniversário da Capital altera funcionamento de serviços públicos e privados

Capital completa 126 anos na terça-feira; confira o que abre e fecha no feriado

25 agosto 2025 - 16h09Carla Andréa

Campo Grande celebra 126 anos de fundação na próxima terça-feira (26), data em que diversos serviços terão funcionamento alterado. Confira a lista completa do que abre e fecha na Capital:

Shoppings:

Shopping Pátio Central – Terça das 9h às 16h.

Shopping Norte Sul – Funciona em horário normal (10h às 22h). Posto de Identificação da Sejusp não abre na terça.

Shopping Bosque dos Ipês – Atende normalmente (10h às 22h).

Shopping Campo Grande – Funcionamento normal (10h às 22h).

Delegacias – Fecham na terça-feira (26) as delegacias de área e especializadas. Permanecem abertas 24 horas a Depac Cepol, Depac Centro, 4ª DP e 1ª Deam.

Saúde – Caps (adulto e infantil) funcionam 24 horas. Unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs) seguem com atendimento ininterrupto. O CCZ atende normalmente, das 6h às 22h. Já a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz fecha na terça e retoma na quarta.

Coleta de lixo - ocorre normalmente. Equipes volantes atenderão eventos.

Correios – Atendimento normal na segunda. Agências fecham na terça (26).

Bancos – Não funcionam no feriado. Retomam atendimento na quarta-feira (27).

Judiciário – Só retoma na quarta-feira (27).

Legislativo – Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores aderiram ao ponto facultativo e não abrem segunda (25) nem terça (26).

Comércio e supermercados – Funcionam normalmente, com horários definidos por cada estabelecimento.

Mercadão Municipal – Abre na terça em horário especial de feriado, das 6h30 às 12h.

Camelódromo – Abre segunda, mas fecha no feriado (26).

Bioparque Pantanal – Funciona na terça das 8h30 às 14h30 (com check-in até 13h30).

