Acabou o amor? Ana Castela, Sandy, Lexa... Confira famosos que anunciaram término

É como dizem... a bruxa está solta! Nos últimos dias de setembro diversos casais famosos colocaram um ponto final na relação, seja um namoro ou até mesmo casamentos de anos. Dentre vários, o anúncio que mais chocou a internet foi o fim do casamento de Sandy e Lucas Lima, e o namoro dos cantores Gustavo Mioto e a Sul-mato-grossense Ana Castela que chegou ao fim.

Para quem está por fora do assunto "término", somente neste mês foram mais de cinco separações de celebridades e subcelebridades. Lexa e MC Guime anunciaram o fim do casamento de 7 anos na última quinta-feira (21). A notícia chegou aos seguidores da artista a partir de um pronunciamento breve na rede social.

Marcando um término bastante conturbado, outro relacionamento que chegou ao fim foi o da cantora Luísa Sonza e Chico, para quem fez a música que está no TOP 50 Brasil.

Após anúncio de gravidez, o namoro de ator e cantor e ex-bbb Arthur Aguiar com a digital influencer Jheny Santucci também teve um ponto final. A ex-bbb Kerline e namorado Jorge Cunha também não estão mais juntos.

Agosto também não foi fácil...

A atriz Bella Campos e o MC Cabelinho também formam um ex-casal agora, assim como o Mel Maia e MC Daniel, que eram o 'casal queridinho' do TikTok. Os atores Danielle Winits e André Gonçalves também anunciaram a separação do casamento, após 7 anos juntos. Ambos terminaram no fim do mês de agosto.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também