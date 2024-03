'AÃ§Ã£o Cidadania Para Elas' vai oferecer serviÃ§os gratuitos neste sÃ¡bado na Capital

O Sistema Fiems, em parceria com a TV Morena e a SEC (Secretaria Estadual de Cidadania), irá promover o 'Ação Cidadania Para Elas', neste sábado (9), em Campo Grande. O evento é em alusão ao Dia Internacional da Mulher, e oferecerá atendimento gratuito ao público feminino nas áreas de saúde, lazer, cidadania, esporte, cultura e emprego.

A iniciativa reúne parceiros do poder público e da iniciativa privada para levar serviços como emissão de documento de identidade e CPF, cadastro em programas habitacionais, consultoria sobre abertura de empresas e empreendedorismo, entre outros. Haverá distribuição de lembranças e sorteio de brindes às mulheres que passarem pelo local.

A programação está marcada para começar às 9h, se estendendo até às 16h, no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, localizado na Av. Mato Grosso, 5017. Linhas de ônibus exclusivas irão percorrer diversos bairros da Capital para atender o público.

Vale ressaltar que como se trata de um evento voltado ao público feminino, somente mulheres e seus filhos, crianças ou adolescentes, serão atendidos.

Confira a relação de serviços confirmados no Ação Cidadania Para Elas:

Agehab - Agência Estadual de Habitação

Agems - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS

Águas Guariroba

Casa da Mulher Brasileira - Prefeitura Municipal de Campo Grande / Subsecretaria de Políticas Para Mulher

Ceam - Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência de Gênero

Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+ e Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS)

Comando Militar do Oeste (Hospital Militar de Área de Campo Grande)

Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul

Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul

Correios

Deam - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Defensoria Pública / Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher

Detran

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

Fundesporte

IEL

Lions Clube

Projeto Social Autis(si)mo

Receita Federal

SEAD – Secretaria Estadual de Assistencia Social e Direitos Humanos

Sebrae

Sejusp

Senai

Sesau - Secretaria Municipal de Saúde

Sesi Educação

Sesi Esporte

Sesi Saúde.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também