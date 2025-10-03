Ação de Dia das Crianças leva hambúrguer, brincadeiras e música na Capital

Dia de diversão, alegria e solidariedade! Para comemorar o Dia das Crianças, pelo quarto ano consecutivo, os Hamburgueiros do MS promovem a Ação Social, que neste ano, ocorrerá em dois dias para lá de especiais. Além dos Hamburgueiros, a ação conta com o apoio do deputado federal Beto Pereira.

Neste sábado (4) os Hamburgueiros do MS farão a doação de 375 hambúrgueres na Associação Alpa, em parceria com o Padre Gustavo. Além dos deliciosos hambúrgueres, as crianças poderão se divertir com atividades recreativas, sorvetes e refrigerantes das 8h às 12h, na Rua Marrey Júnior, 280.

Para o Padre, este momento é de grande importância para comunidade e população. “Esperamos pelo menos 350 [crianças] no primeiro dia e cerca de 1.000 no domingo”, disse ao JD1.

Já no domingo (5), a festa continua na Rua do Carneiro 374, Bairro Nhanha. A partir das 13h, em colaboração com a Presidente da Associação, Rose Pereira, e a Paróquia Padre José Anchieta, serão distribuídos cerca de 1.500 hambúrgueres, refrigerantes, pipoca e algodão doce. A tarde contará ainda com música ao vivo e recreadores, garantindo um ambiente descontraído e divertido para toda a família.

Serviço -

Sábado

Horário: 8h às 12h

Endereço: Rua Marrey Júnior, 280, Tiradentes.

Domingo

Horário: A partir das 13h

Endereço: Rua do Carneiro 374, Nhanha.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também