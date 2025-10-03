Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Ação de Dia das Crianças leva hambúrguer, brincadeiras e música na Capital

Ação realizada pelos Hamburgueiros do MS acontece neste sábado e domingo; confira

03 outubro 2025 - 18h45Gabrielly Gonzalez    atualizado em 03/10/2025 às 18h52
Crianças comendo hambúrgueres em ação passada. Crianças comendo hambúrgueres em ação passada.   (Reprodução )

Dia de diversão, alegria e solidariedade! Para comemorar o Dia das Crianças, pelo quarto ano consecutivo, os Hamburgueiros do MS promovem a Ação Social, que neste ano, ocorrerá em dois dias para lá de especiais. Além dos Hamburgueiros, a ação conta com o apoio do deputado federal Beto Pereira. 

Neste sábado (4) os Hamburgueiros do MS farão a doação de 375 hambúrgueres na Associação Alpa, em parceria com o Padre Gustavo. Além dos deliciosos hambúrgueres, as crianças poderão se divertir com atividades recreativas, sorvetes e refrigerantes das 8h às 12h, na Rua Marrey Júnior, 280. 

Para o Padre, este momento é de grande importância para comunidade e população. “Esperamos pelo menos 350 [crianças] no primeiro dia e cerca de 1.000 no domingo”, disse ao JD1. 

Já no domingo (5), a festa continua na Rua do Carneiro 374, Bairro Nhanha. A partir das 13h, em colaboração com a Presidente da Associação, Rose Pereira, e a Paróquia Padre José Anchieta, serão distribuídos cerca de 1.500 hambúrgueres, refrigerantes, pipoca e algodão doce. A tarde contará ainda com música ao vivo e recreadores, garantindo um ambiente descontraído e divertido para toda a família.

Serviço

Sábado 

Horário: 8h às 12h 

Endereço: Rua Marrey Júnior, 280, Tiradentes. 

Domingo 

Horário: A partir das 13h 

Endereço: Rua do Carneiro 374, Nhanha. 
 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Comédia reflete sobre a passagem do tempo através de três gerações
Cultura
Peça nacional, motociata e bênção para animais são destaques deste fim de semana
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
Saúde
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Comportamento
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Bastidores da gravação do filme
Comportamento
Curta sul-mato-grossense "Olhos Fechados" estreia com ingressos gratuitos
Pe. Neif Damião Lescano Nabhan
Comportamento
Fiéis testemunham milagres às vésperas da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós
"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio
Comportamento
"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio
Evento abre os portões para o público conhecer aeronaves
Cidade
Após adiar abertura dos portões, Base Aérea ainda não confirma nova data para evento
Primeira unidade da rede ficará no Shopping Campo Grande
Comportamento
Rede mundial de cosméticos de luxo vai inaugurar sua primeira loja na Capital
Os dois com seus resultados da pescaria
Comportamento
Ana Castela passa fim de semana em pescaria com Zé Felipe e acende rumores de romance
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Cultura
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital