AC/DC anunciará três shows no Brasil nos próximos dias, aponta colunista

O lendário grupo de rock AC/DC está prestes a anunciar uma nova passagem pelo Brasil, segundo revelou o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

De acordo com a apuração, a banda australiana deverá realizar três apresentações no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com produção da Live Nation, mesma responsável por grandes turnês internacionais no país.

A expectativa é de que até 100 mil pessoas participem de cada uma das datas, que ainda não foram oficialmente divulgadas. A confirmação oficial deve acontecer nos próximos dias, segundo a coluna.

Os rumores sobre uma nova visita do AC/DC ao Brasil circulam desde o fim de 2023. Na ocasião, os jornalistas Lauro Jardim (também de O Globo) e José Norberto Flesch, conhecido por antecipar turnês internacionais, chegaram a apontar a possibilidade de uma apresentação no Rock in Rio 2024, o que não se concretizou.

Histórico no Brasil

Caso confirmada, esta será apenas a quarta visita do AC/DC ao Brasil. A primeira ocorreu no histórico Rock in Rio de 1985, que marcou a estreia da banda no país.

Em 1996, como parte da turnê Ballbreaker, o grupo fez shows em São Paulo e Curitiba. Já em 2009, o AC/DC retornou para uma apresentação única na capital paulista, durante a turnê Black Ice.

Formação atual

Atualmente, o AC/DC conta com Brian Johnson nos vocais, Angus Young na guitarra solo e Stevie Young na guitarra base. A formação de turnê inclui ainda Chris Chaney no baixo e Matt Laug na bateria.

Nos últimos anos, a banda tem realizado turnês pontuais pela América do Norte e Europa, mantendo-se ativa e com público fiel.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também