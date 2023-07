Adeus, Áquila Burger! Lanchonete fecha após 32 anos na Capital

Ficará nas lembranças dos Campo-grandenses! Fechada desde o início deste mês para reformas, a tradicional lanchonete da Capital Áquila Burger dará lugar para outro estabelecimento em breve. A notícia foi publicada no Instagram do estabelecimento. Àquila era conhecido como a "salvação da madrugada", já que em Campo Grande os comércios costumam fechar até 23h.

Publicação no Instagram da lanchonete

Localizada na Rua Arthur Jorge, no bairro Monte Castelo, a lanchonete foi fundada em 1991. Procurado, o proprietário Paulo Melo afirmou encerrar o ciclo, e que ficará com boas memórias do estabelecimento. “Encerrei a atividade porque já tinha 32 anos. A gente cansa né? Mas só tenho gratidão. É uma história bacana, que a gente encerra o ciclo. Fizemos nossa parte!”, disse.

Conforme informado na publicação das redes sociais, o prédio segue em reformas para se transformar em uma segunda unidade do restaurante 'Divertidoos'.

Animados com a "casa nova", o 'Super Divertidoos' publicou recentemente nas redes sociais que dará continuidade na "linda e abençoada história no lugar que já frequentou muitas famílias e amigos, onde viveram momentos felizes". Até o momento ainda não foi divulgada a data de inauguração da nova lanchonete.

