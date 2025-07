Advogadas criminalistas de MS realizam curso de tiro exclusivo

No próximo sábado (2), a União Nacional das Advogadas Criminalistas (UNA) promoverá um evento inédito em Mato Grosso do Sul: um curso prático de tiro voltado exclusivamente para mulheres.

A iniciativa acontecerá no Clube de Tiros Tiro Certo MS, reunindo advogadas criminalistas de diversas regiões do estado em uma manhã dedicada ao fortalecimento profissional, à autonomia e à ocupação de espaços historicamente masculinos.

Com foco no preparo técnico e na segurança pessoal, o curso foi idealizado especialmente para o público feminino, oferecendo uma experiência transformadora que vai além da prática do tiro.

A proposta é unir conhecimento, fortalecimento de redes e presença firme das mulheres no exercício da advocacia criminal.

Além da parte prática, o evento contará com um café de boas-vindas, promovendo um ambiente de acolhimento e conexão entre as participantes.

De acordo com a organização, o encontro marca o início de uma nova fase para a UNA em Mato Grosso do Sul, reafirmando o compromisso da entidade com o protagonismo feminino na área jurídica.

A atividade também simboliza a conquista de espaço pelas mulheres em ambientes onde historicamente predomina a presença masculina, como clubes de tiro e áreas de segurança.

O evento é exclusivo para advogadas criminalistas e integra as ações da UNA para valorizar e ampliar a presença feminina no Direito Penal, com iniciativas que combinam técnica, empoderamento e construção coletiva.

