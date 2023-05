Advogado da mulher atropelada por Lima Duarte pedirá prisão do ator

A defesa de Simone Regina, atropelada em março pelo ator Lima Duarte, entrará com um pedido de prisão do artista de 93 anos. Conforme a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o advogado Ângelo Carbone, informa que o motivo do pedido é devido a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do global estar vencida no dia do acidente.

“O ator estava com carteira vencida e ninguém fez nada. Se ele bebeu também, seria o caso de enquadrar em tentativa dolosa, quando há intenção de colocar a pessoa em risco. O procedimento seria levá-lo à delegacia, fazer constar que a CNH estava vencida, fazer exame alcoólico, talvez prender a CNH, perícia, etc”, afirma.

Ainda conforme o site, o documento venceu no dia 18 de fevereiro deste ano, o atropelamento ocorreu em 1º de março, Monica Maluf, uma das filhas de Lima, afirmou que o período engloba os 30 dias legais de prazo para a renovação da carteira.

“O Lima se manifestará em breve, através de seus advogados, mas o coração da família sangra e nos faz pensar a que ponto de sordidez se pode chegar”, disse Monica, quando questionada sobre o pedido de prisão da defesa da mulher.

Lima Duarte atropela mulher

Lima Duarte atropelou Simone em 1º de março e, segundo o advogado da vítima, não foi feito teste de bafômetro no ator. A mulher chegou a assinar um recibo onde concordava receber R$ 30 mil do global.

De acordo com o advogado, no entanto, o recibo foi assinado sob efeitos de remédio. Por isso, ela pede indenização de mais de R$ 1,5 milhão por mês até poder voltar a trabalhar — ela atua com entregas de moto.

Ângelo diz que Simone passou por uma série de cirurgias. Ela teria quebrado a bacia, cinco ossos e colocado parafusos na região da perna.

