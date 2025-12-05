Menu
Comportamento

Vitinho Park e atrações natalinas animam o fim de semana na Capital

Tem atrações para todos gostos e idades, confira abaixo

05 dezembro 2025 - 17h27Taynara Menezes
Vitinho abre nesta sexta-feira com passaportes a R$ 35  
Dr Canela

O fim de semana em Campo Grande promete ser recheado de atrações, nesta sexta tem a estreia do Vitinho Park. E, para quem está no clima de Natal, a cidade já começa a se iluminar com a programação especial do Natal dos Sonhos na Praça Ary Coelho. O evento marca o acendimento das luzes, a abertura da Casa do Papai Noel e ainda uma Parada Natalina que promete emocionar o público.

Além disso, opções de música, cultura e diversão para todas as idades não faltam! No sábado, o Tributo System of a Down e o Foogha Acústico Especial vão agitar a noite de quem curte um bom show ao vivo, enquanto a criançada pode se divertir criando gorros natalinos no Norte Sul Plaza.

É só escolher sua programação e se preparar para um fim de semana repleto de alegria, energia positiva e muito espírito de festa!


Sexta-feira 

Baile do Gu – Música eletrônica com o DJ Gustavo Freitas e participações de LadyAfroo e Jubba.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar – Rua Temístocles, 103
Entrada: a partir de R$ 5

MS Tributo Festival - Abanda Kefla relembra clássicos de Charlie Brown Jr., CPM 22 e Pitty.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 25

Vitinho Park - O tradicional parque itinerante com atrações como montanha-russa, Crazy Dance, Kamikaze, Barco Pirata e opções para toda a família, desembarca no estacionamento no Sopping Bosque dos Ipês.
Horário: 19h às 22h
Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Passaporte: a partir de R$ 35

Sábado 

Oficina Infantil – “Meu Gorro, Meu Jeito” - A criançada poderá criar e personalizar seus próprios gorros natalinos usando brilho, tintas e diversos acessórios. 
Horário: 15h às 17h
Local: Corredor entre Riachuelo e Anita – Norte Sul Plaza
Entrada: Gratuita (inscrição pelo app Clube+)

Tributo System of a Down – FuckTheSystem - Considerada o maior cover de System of a Down da América Latina e aprovado pelo próprio Daron Malakian, o FuckTheSystem retorna a Campo Grande com uma apresentação que promete.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: R$ 45 (4º lote)

Foogha – Acústico Especial - A banda Foogha apresenta versões acústicas de seus clássicos do rock, em um show intimista e muito elogiado pelo público.
Horário: Bar abre às 18h | Show às 20h30
Local: Cervejaria Canalhas – Chácara Cachoeira
Entrada: R$ 40 (último lote)

Natal dos Sonhos - A Praça Ary Coelho marca o início da sua programação especial de Natal, com o acendimento oficial das luzes. As atividades começam às 17h, com a abertura da Casa do Papai Noel, às 18h, o público poderá acompanhar a Parada Natalina, que sairá do Pátio Central em direção à Praça Ary Coelho. 
Horário: 17h
Local: Praça Ary Coelho 
Entrada: Gratuita

O Meet & Greet gratuito com o Bita -  As famílias podem garantir fotos, abraços e momentos especiais com um dos personagens mais queridos das crianças.
Horário: 17h, 18h e 19h30
Local: Shopping Bosque dos Ipês
 

Domingo

Fiesta da Colônia Paraguaia - Pratos típicos em homenagem à Santa Padroeira Virgencita de Caacupé, com música e baile.
Horário: 11h
Local: Associação Colônia Paraguaia – Rua Ana Luísa de Souza, 610
Entrada: gratuita

Moda de Domingo - Evento com apresentações musicais de Talles e Rafael, PH e Rapha e Leo, com muito modão na Praça do Papa.
Horário: 16h
Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 465
Entrada: a partir de R$ 10

Show Infantil "Guerreiras Mágicas do K-Pop" - O espetáculo traz música, coreografias, figurinos coloridos e uma história cheia de aventura e magia, inspirada no universo do K-pop. Indicado para toda a família, o show promete encantar fãs com performances, efeitos e interação no palco.
Horário: 18h
Local: Palácio Popular da Cultura – Parque dos Poderes
Entrada: A partir de R$ 140,00

