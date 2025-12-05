Vitinho Park e atrações natalinas animam o fim de semana na Capital

O fim de semana em Campo Grande promete ser recheado de atrações, nesta sexta tem a estreia do Vitinho Park. E, para quem está no clima de Natal, a cidade já começa a se iluminar com a programação especial do Natal dos Sonhos na Praça Ary Coelho. O evento marca o acendimento das luzes, a abertura da Casa do Papai Noel e ainda uma Parada Natalina que promete emocionar o público.

Além disso, opções de música, cultura e diversão para todas as idades não faltam! No sábado, o Tributo System of a Down e o Foogha Acústico Especial vão agitar a noite de quem curte um bom show ao vivo, enquanto a criançada pode se divertir criando gorros natalinos no Norte Sul Plaza.

É só escolher sua programação e se preparar para um fim de semana repleto de alegria, energia positiva e muito espírito de festa!



Sexta-feira

Baile do Gu – Música eletrônica com o DJ Gustavo Freitas e participações de LadyAfroo e Jubba.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar – Rua Temístocles, 103

Entrada: a partir de R$ 5

MS Tributo Festival - Abanda Kefla relembra clássicos de Charlie Brown Jr., CPM 22 e Pitty.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 25

Vitinho Park - O tradicional parque itinerante com atrações como montanha-russa, Crazy Dance, Kamikaze, Barco Pirata e opções para toda a família, desembarca no estacionamento no Sopping Bosque dos Ipês.

Horário: 19h às 22h

Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

Passaporte: a partir de R$ 35

Sábado

Oficina Infantil – “Meu Gorro, Meu Jeito” - A criançada poderá criar e personalizar seus próprios gorros natalinos usando brilho, tintas e diversos acessórios.

Horário: 15h às 17h

Local: Corredor entre Riachuelo e Anita – Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita (inscrição pelo app Clube+)

Tributo System of a Down – FuckTheSystem - Considerada o maior cover de System of a Down da América Latina e aprovado pelo próprio Daron Malakian, o FuckTheSystem retorna a Campo Grande com uma apresentação que promete.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: R$ 45 (4º lote)

Foogha – Acústico Especial - A banda Foogha apresenta versões acústicas de seus clássicos do rock, em um show intimista e muito elogiado pelo público.

Horário: Bar abre às 18h | Show às 20h30

Local: Cervejaria Canalhas – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 40 (último lote)

Natal dos Sonhos - A Praça Ary Coelho marca o início da sua programação especial de Natal, com o acendimento oficial das luzes. As atividades começam às 17h, com a abertura da Casa do Papai Noel, às 18h, o público poderá acompanhar a Parada Natalina, que sairá do Pátio Central em direção à Praça Ary Coelho.

Horário: 17h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

O Meet & Greet gratuito com o Bita - As famílias podem garantir fotos, abraços e momentos especiais com um dos personagens mais queridos das crianças.

Horário: 17h, 18h e 19h30

Local: Shopping Bosque dos Ipês



Domingo

Fiesta da Colônia Paraguaia - Pratos típicos em homenagem à Santa Padroeira Virgencita de Caacupé, com música e baile.

Horário: 11h

Local: Associação Colônia Paraguaia – Rua Ana Luísa de Souza, 610

Entrada: gratuita

Moda de Domingo - Evento com apresentações musicais de Talles e Rafael, PH e Rapha e Leo, com muito modão na Praça do Papa.

Horário: 16h

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 465

Entrada: a partir de R$ 10

Show Infantil "Guerreiras Mágicas do K-Pop" - O espetáculo traz música, coreografias, figurinos coloridos e uma história cheia de aventura e magia, inspirada no universo do K-pop. Indicado para toda a família, o show promete encantar fãs com performances, efeitos e interação no palco.

Horário: 18h

Local: Palácio Popular da Cultura – Parque dos Poderes

Entrada: A partir de R$ 140,00

