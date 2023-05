Agora amigos, acadêmicos explicam atropelamento na entrada da Universidade

“Oi, eu sou o Gustavo atropelado. E eu sou a Vica atropeladora!", foi assim que eles se apresentaram na parte 2 da história. No último fim de semana, um vídeo de um acadêmico sendo "atropelado" na entrada da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) viralizou na internet. Além das páginas de Campo Grande, o ocorrido foi parar até nas páginas nacionais de fofoca. Entenda:

O jovem Gustavo Canto Cruz foi atropelado, por volta das 7h30, na entrada do estacionamento da Universidade, no dia 24 de abril. No entanto, só publicou a cena no último sábado (20).

No vídeo, é possível ver que o acadêmico de medicina veterinária vai atravessar a entrada que dá acesso à UCDB, pelo lado de dentro, quando um carro minicooper acelera, quebrando a cancela, e acertando Gustavo.

“Eu estava entrando na faculdade, passei pela catraca e fui atravessar a rua em direção para tomar o meu café. Aí a moça veio, parou, eu falei, vai parar na cancela da tempo de eu atravessar. Só que aí o pé dela enroscou, varou cancela, varou eu. Dei uma rodopiada e uma esborrachada no chão". relatou ele no vídeo publicado ao lado do pai.

Apesar do impacto e de girar no ar, Gustavo garante que não passou de um susto e que os ferimentos foram mínimos. "Foi coisa mínima, dei uma 'raladinha' no joelho, não chegou a ficar aquele ralado feio, e uma 'raladinha' no pulso. Fora isso fiquei de boa, saí andando, não tive problema nenhum, só queria o meu café mesmo”, afirmou.

A acadêmica de publicidade e propaganda, Vitória Hadassa, de 18 anos, era quem dirigia o veículo naquela manhã, que ficou marcada na memória. Hoje, a Campo-grandense fala da situação com leveza, mas no momento ficou nervosa e deu até “teto preto”.

“Eu estava com uma calça com a barra por fazer, ela desdobrou bem na hora e acabou enganchando atrás dos pedais. Quando eu fui mexer para pisar no freio, acelerou sem querer. Na hora eu fiquei em choque, eu ia levantar para sair, para prestar o socorro, só que quando eu abri a porta deu teto preto. Foi horrível, não consegui levantar de jeito nenhum”, relembrou ela ao JD1.

Após o atropelamento, Vica perguntou se Gustavo queria ir ao hospital, mas o jovem não viu necessidade, além de uma prova que tinha para fazer naquele dia.

“Agora estamos até amigos. Não foi nada pessoal não. Me melembro que desliguei o carro aí que eu levantei e ele até me zoou, 'o freio é do outro lado’, brincando. Aí eu falei, quer que te leve em algum lugar, pelo amor de Deus, quer entrar aqui eu te levo no médico. Mas ele disse que não, que tava tudo bem e que ia para a aula”, contou ela.

As marcas do acidente também ficaram no carro, que teve a antena quebrada e teto arranhado. “Mas só poliu e arrumou ali a antena, ficou tudo certo”, disse.

Em nota, a UCDB disse que só tomou conhecimento dos fatos extraoficialmente, mas que identificou os envolvidos por meio das coordenações dos cursos, que não relataram necessidade de acompanhamento. "O estacionamento, que é terceirizado, não informou a Universidade sobre o ocorrido", completou.

