Ainda dá para emendar: 7 feriados podem virar folga prolongada em 2026

Depois do feriadão da Sexta-feira Santa com a Páscoa, muita gente já está de olho nas próximas chances de descanso em 2026.

Agora, restam oito feriados nacionais no ano, e dois em Campo Grande sendo que sete deles podem ser emendados, garantindo folgas prolongadas.

O próximo feriado é o Dia de Tiradentes, em 21 de abril, que cai em uma terça-feira. Com isso, quem conseguir folga na segunda (20), considerada ponto facultativo em algumas repartições, pode aproveitar um descanso prolongado: de sábado a terça.

Quais são os próximos feriados de 2026?

Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis. Este é um dos calendários mais favoráveis dos últimos anos para quem deseja planejar folgas prolongadas ao longo do ano.

Depois de abril, o próximo feriado nacional será 1º de maio (Dia do Trabalhador), que cairá em uma sexta-feira e pode permitir emenda para quem folga aos fins de semana.

Outra possibilidade de emenda é o Corpus Christi, em 4 de junho, considerado ponto facultativo nacional. Ou seja, cada estado ou município tem autonomia para decretar a data como feriado religioso, desde que haja regulamentação local.

Nas cidades onde a data é considerada feriado, a regra é a dispensa do trabalhador. Caso seja necessário trabalhar, há direito ao pagamento em dobro ou à folga compensatória.

Veja abaixo os próximos feriados nacionais e os dias da semana em que caem:

• 21 de abril, Dia de Tiradentes (terça-feira)

• 1º de maio, Dia do Trabalhador (sexta-feira)

• 7 de setembro, Independência do Brasil (segunda-feira)

• 11 de outubro, Divisão do Estado de Mato Grosso do Sul (domingo)

• 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

• 2 de novembro, Finados (segunda-feira)

• 15 de novembro, Proclamação da República (domingo)

• 20 de novembro, Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

• 25 de dezembro, Natal (sexta-feira)

Confira também os próximos pontos facultativos, que podem render folgas em alguns casos:

• 20 de abril (segunda-feira)

• 4 de junho, Corpus Christi (quinta-feira)

• 5 de junho (sexta-feira)

• 28 de outubro, Dia do Servidor Público (quarta-feira)

• 24 de dezembro, véspera de Natal (após 13h) (quinta-feira)

• 31 de dezembro, véspera de Ano Novo (após 13h) (quinta-feira)

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