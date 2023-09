Ainda dá tempo! Plantação de girassol deve durar até o fim de setembro

Depois de ter recebido muitos Campo-grandenses nos últimos dias, uma fake news sobre a linda plantação de girassóis está circulando nas redes sociais. Na informação falsa, diz que o lindo cenário com as flores teria chegado ao fim. Mas se acalmem, é mentira!

De acordo com o gerente da propriedade - a fazenda Cinco Estrelas, localizada próxima à termelétrica William Arjonan, no Indubrasil - Carlos de Lima Rosa, os girassóis ainda poderão ser cenário para as imagens nos próximos 20 dias.

“Está florando ainda. A colheita vai ser por meados de outubro para frente, novas flores estão florindo”, afirmou ele. "A imagem que circula de um pulverizador, ele estava aplicando fungicida”, acrescentou o gerente.

A dica para quem ainda pretende ir até o campo de girassóis, é levar repelentes e muita água!

