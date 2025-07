Ajude! Família faz vaquinha para trazer esportista com AVC de SP para Campo Grande

Uma mobilização tem unido amigos, familiares e admiradores de Rodrigo Carlos David, conhecido como Guiga, de 49 anos, esportista e referência nacional no turismo de aventura.

Ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, agravado por uma hemorragia cerebral, no último dia 17, e está internado em estado grave na cidade de Avaré, no interior de São Paulo. A família luta agora para transferi-lo com urgência para Campo Grande, onde Guiga poderá receber atendimento especializado e ficar próximo dos familiares.

Para custear os gastos com transporte em UTI, internação, medicamentos, exames e terapias, foi criada uma vaquinha online com meta de arrecadação de R$ 25 mil. Metade do valor já foi atingida, mas ainda falta. "O estado de saúde dele é delicado. Ele está em coma induzido, com o cérebro bastante inchado e precisará passar por traqueostomia. A transferência é essencial para garantir o melhor tratamento possível", explicou a irmã, Regiane David.

Segundo ela, a vinda para a Capital é decisiva para que Guiga inicie a reabilitação com equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia e terapias cognitivas.

Campo-grandense de coração

Embora tenha nascido em Pompéia (SP), Guiga foi criado em Campo Grande. Morando atualmente em Águas de Santa Bárbara (SP), ele construiu uma carreira como auditor líder em turismo de aventura, sendo reconhecido nacionalmente por seu trabalho com segurança e qualidade no setor.

Também atuou como palestrante, consultor e colaborador em diversos projetos, entre eles, o Bioparque Pantanal.

Além da urgência médica, a campanha tem um apelo emocional: realizar o desejo de Guiga de retornar a Campo Grande.

