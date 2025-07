Ajude! Mãe faz campanha para custear exame de filho com síndrome rara

Aos 7 anos, o pequeno João Guilherme Pereira Cabanas, morador de Maracaju, enfrenta uma batalha pela vida.

Diagnosticado com um cisto aracnoide congênito na cabeça aos 1 ano e 6 meses e, posteriormente, com uma síndrome raríssima – a duplicação do cromossomo 11 – ele já passou por cinco cirurgias cranianas e usa uma válvula de derivação ventricular peritoneal (DVP) para controlar o acúmulo de líquido no cérebro.

A mãe, Vocleia Pereira de Souza, de 35 anos, contou ao JD1 que o menino também apresenta cistos em ambos os rins e precisa realizar, com urgência, um sequenciamento completo do exoma, exame genético de alta complexidade que pode nortear o melhor tratamento e apontar se será necessário o uso de medicamentos específicos para a condição.

O custo do exame é de R$ 6,9 mil, e a família tem promovido ações solidárias para arrecadar o valor, como um pix solidário, onde o doador pode enviar qualquer quantia para o pix 03613559129. Mais informações pelo telefone: (67) 99679-8316.

