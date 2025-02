Alcione passa mal durante show em Recife e preocupa fãs

A cantora Alcione se sentiu mal e precisou deixar o palco às pressas durante um show em Recife, no Pernambuco, nessa sexta-feira (14). Segundo informações, a artista não aguentou o calor e precisou de ajuda durante um mal-estar

Visivelmente incomodada, a veterana interrompeu a apresentação, e logo a produção apareceu para abaná-la. O evento era o tradicional baile de Carnaval 'Enquanto Isso Na Sala da Justiça'.

Aos fãs presentes, a cantora disse: “Pessoal, vou precisar parar o show um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor”. Na sequência, ela contou que precisaria retornar ao camarim para trocar de figurino, na intenção de melhorar o estado de saúde. “Pessoal, fui no camarim botar outra roupa, uma mais fresca”, detalhou.

Alcione retornou ao palco com um vestido longo, mas de tecido mais leve. Felizmente, a cantora conseguiu dar continuidade ao show, sem apresentar novos problemas de saúde.

Com informações do portal local Folha PE

