O chef de cozinha Henrique Fogaça, do programa Master Chef, aproveitou o feriado de Carnaval para explorar as belezas naturais de Bonito e Jardim, em Mato Grosso do Sul. Imagens do cozinheiro nos principais pontos turísticos das cidades viralizaram e levaram muitos a acompanhar a viagem de mais um famoso no Estado. Agora, compondo a lista de celebridades que vieram curtir dias em MS, está atriz e apresentadora Fernanda Lima com a família.

Por meio do perfil de um dos filhos da famosa com Rodrigo Hilbert, registros da viagem foram compartilhados com a localização em Bonito.

Sem muitos detalhes dos passeios que estão sendo feitos, o filho do casal apenas postou fotos na beira de uma piscina durante o por do sol, ao lado da mãe. Veja:



