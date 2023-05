Alguém disse Festa Junina? Confira as atrações e locais já confirmados na Capital

Pula a fogueira, iaiá, pula a fogueira, ioiô... Cuidado para não se queimar! Acabou a saudade, já é clima de Festa Junina de novo. O JD1 preparou algumas das festas que já têm data marcada para acontece neste ano na Capital. Com atrações nacionais e regionais, e claro, comidas típicas que não podem faltar.

Já pode ir tirando a camisa xadrez ou o vestido de quadrilha, e o chapéu de palha de armário. Confira:

Festa Junina da Associação Okinawa - A festa junina da AOCG (Associação Okinawa de Campo Grande) já está marcada para o próximo dia 11 de junho, com quadrilha e apresentações culturais, como o Sanshin e Taiko e Buyo. Na culinária, além das comidas típicas, haverá o Hija nu Shiru, que é uma sopa de cabrito.

Festa Junina da UCDB - Essa festança é com muita música! A festa junina da UCDB acontecerá no dia 12 de junho, no campus da Universidade, localizado na Avenida Tamandaré, 6000.

A abertura dos portões será às 19h, com as atrações Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo. Os ingressos já estão à venda, divididos por setor e áreas, alguns com acesso exclusivo ao palco e atendimento de garçons. O público esperado é de 20 mil pessoas.

Arraiá da Mãe Aparecida - A comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada na Rua Palmácea, realizará a festa junina no dia 10 de junho, com vários shows, comidas típicas, danças, quadrilhas e muita animação.

Ao mesmo tempo, na paróquia do bairro, será realizada no dia 24 de junho, no Parque Jacques da Luz, na Moreninha III. Haverá, na ocasião, um festival de prêmios em prol da construção da nova matriz das Moreninhas, sendo uma obra do projeto da Cuidando da Casa da Mãe.

As cartelas vão custar apenas R$ 20, com a oportunidade de ganhar uma moto 0 km e mais R$ 16 mil em espécie. A secretaria paroquial já está realizando as vendas. Para quem não quiser ir presencialmente, saiba que o festival será também transmitido pelas redes sociais da paróquia. Mais informações, é só ligar ou mandar um WhatsApp para (67) 99827-6589 ou 3393-1428.

Festa junina da AACC - A festa junina da AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) ocorrerá no dia 17 de junho, no Shopping Bosque dos Ipês. O evento, considerado o maior arraiá solidário de Mato Grosso do Sul, ocorre das 12h às 22h.

A entrada é R$ 10 e crianças de até 10 anos não pagam. Haverá atrações musicais, quadrilhas, comidas típicas e área kids.

Arraiá Paróquia São João Batista - Vem aí a 46° festa junina do padroeiro São João Batista. Com grande show de prêmios, o evento caipira está marcado para o dia 24 de junho, a partir das 19h, na Paróquia São João Batista, localizada na Rua Francisco Sabino, 58. Mais informações: (67) 98467-8495.

Muita festança ainda está por vir. Continue acompanhando o JD1!

