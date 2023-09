Almir Sater e Gabriel Sater concorrem na mesma categoria do 'Grammy Latino 2023'

Veio aí! Almir Sater e Gabriel Sater foram indicados a 24ª edição do Grammy Latino. Pai e filho vão concorrer juntos na mesma categoria, a de "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa".

Além dos cantores pantaneiros, Iza, Marília Mendonça, Thiaguinho, Chitãozinho & Xororó, Djavan e Titãs estão entre os indicados às categorias de Língua Portuguesa.

Nesse ano, a premiação acrescentou três categorias: Compositor do Ano, Melhor Canção Cantor Compositor e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.

A premiação do Grammy Latino 2023 acontece no dia 16 de novembro, em Sevilha, na Espanha.

O cantor Gabriel Sater concorre o prêmio com o álbum Erva Doce, uma espécie de embalo musical com toques típicos pantaneiros. O disco traz o grande hit do artista, Amor de Índio, que fez muito sucesso com a novela "Pantanal".

Já Almir concorre a premiação com a incerteza do "Do Amanhã Nada Sei", álbum escrito e maturado durante a pandemia do Covid. O disco apresenta influência clara do folk norte-americano. O cantor pantaneiro traz cações compostas em parceria com Renato Teixeira, Paulo Simões e Luiz Carlos Sá.

"Do Amanhã Nada Sei" foi o primeiro álbum 100% digital do artista. Entre as músicas, algumas foram compostas durante os momentos de gravações da novela "Pantanal", em Mato Grosso do Sul.

