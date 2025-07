Alunos da APAE vivenciam tarde de inclusão na roda-gigante de shopping da Capital

Cerca de 20 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro de Educação Especial Girassol (CEDEG/APAE) tiveram uma tarde de inclusão e lazer nesta terça-feira (8), ao participarem de um passeio na roda-gigante instalada no Shopping Campo Grande.

Com 22 metros de altura e passagem por grandes eventos nacionais como Lollapalooza, Planeta Atlântida e Oktoberfest, a atração oferece uma vista panorâmica da cidade e conta com estrutura acessível.

A ação foi promovida em parceria entre o shopping e a APAE/CG. "Mais do que um passeio, essa ação representa o nosso compromisso com a comunidade e com a valorização da diversidade. Ver o sorriso e a empolgação desses alunos é algo que não tem preço", destacou Jordan Matos, coordenador de marketing do Shopping Campo Grande.

A diretora pedagógica do CEDEG/APAE, Helciane Franco, também celebrou a iniciativa. "Cada detalhe dessa ação foi pensado com carinho, e isso fez toda a diferença. Esse tipo de experiência fortalece vínculos, trabalha a inclusão e acessibilidade, e ainda promove uma vivência que vai além do pedagógico", afirmou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também