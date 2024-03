A Boiadeira tem vivido dias de polêmica. A 'treta' mais recente envolvendo o nome da cantora Sul-mato-grossense Ana Castela está sendo bastante comentado nas redes sociais após o lançamento da música 'Ram Tchu', que conta com parceria de Dennis DJ e MC GW. Isso porque a jovem foi acusada de plagiar uma canção da dupla sertaneja Antony & Gabriel, que leva o mesmo nome, lançada em dezembro de 2022.

Após tomar ciência da situação, a cantora tentou contato com os cantores, mas não conseguiu, e então mandou um recado para eles. “Meu Deus, Antony e Gabriel, eu sou fã de vocês! Pelo amor de Deus, vocês não deixem esses converseiros acabar com a gente não… Amo vocês, e ram tchu”, declarou.

Em seguida, Antony foi às redes sociais e explicou que preferia resolver o assunto em off, mas precisou falar publicamente para se defender dos ataques que recebeu na web. Ele, inclusive, mostrou uma conversa com os produtores, em outubro de 2022, em que eles falavam sobre a canção.

O cantor ainda contou que a inspiração surgiu de um meme e que tudo não passou de uma mera coincidência e que não houve plágio. “É uma grande injustiça que está tirando meu sono”, declarou. O 'ram tchum' seria uma forma de imitar o barulho de uma caminhonete.

Entretanto, dois compositores da música, Mateus Felix e Leo Souza, não gostaram da situação e também reforçaram a acusação de plágio. “Famoso copia, mas não faz igual”, disse Souza.

A dupla publicou um vídeo em que o escrito 'ram tchum' era retirado de seu ônibus oficial. Ao fundo, eles compartilharam a mensagem de um filme. “Ninguém vai bater tão duro como a vida, mas não se trata de bater duro e, sim, o quanto você é capaz de apanhar e continuar aguentando”, dizia.

Empresário e mãe de Ana Castela acusam a dupla de querer engajamento

A mãe de Ana Castela, Michele Castela, utilizou as redes sociais para acusar a dupla de querer se promover com a imagem da filha. “Antony, você não tá tão chateado. Você está aproveitando, teu engajamento em cima do sucesso da Ana, porque isso também está te dando engajamento. A tua música que estava lá atrás, há dois anos, provavelmente tá todo mundo indo atrás para saber que música é a sua. Que legal! Torço por vocês”, ironizou.

Por fim, Raphael Soares comentou sobre a influência que a dupla está tendo sobre seus fãs. “Não estou vendo nenhum comentário de fãs da Ana proferindo ódio, muito pelo contrário, estou vendo agora uma galera que você [Antony] está engajando para chegar no perfil da Ana para falar mal dela”.

*Com informações do portal Metrópoles.

