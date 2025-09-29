Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Ana Castela passa fim de semana em pescaria com Zé Felipe e acende rumores de romance

Cantora curtiu o domingo no Pantanal ao lado de Zé e da família do cantor, aumentando as especulações sobre relacionamento

29 setembro 2025 - 16h29Taynara Menezes
Os dois com seus resultados da pescariaOs dois com seus resultados da pescaria   (Foto: Redes sociais)

O domingo (28) foi de natureza, risadas e rumores de romance entre Ana Castela, de 21 anos, e Zé Felipe, 27, ao lado da família do cantor, Leonardo e Poliana Rocha, em uma pescaria no coração do Pantanal, região Centro-Oeste do país. O passeio, que teve direito até a "primeiro peixe" da boiadeira, acabou aumentando as especulações de um possível relacionamento entre os dois artistas.

A cantora compartilhou momentos do dia em seu Instagram, mostrando não só o contato com a natureza, mas também o bom humor. Em um dos vídeos, Ana brinca ao mostrar uma imagem editada com inteligência artificial para "aumentar" o tamanho do peixe que pescou.

"Eu peguei um tubarão também, mas não coube na foto, então deixei", escreveu ela, arrancando risos dos seguidores e ganhando um comentário carinhoso de Zé Felipe, com emoji de risada e coração.

Além da zoeira, Ana também se impressionou com a pescaria do cantor: "Olha o tamanho! O Zé pegou um enorme", comentou, mesmo confessando que tem medo de peixe. A descontração com a família de Zé e os registros carinhosos nas redes aumentaram a curiosidade dos fãs sobre um possível namoro entre os dois.

Os dois artistas, que atualmente promovem o feat "Sua Boca Mente", têm sido vistos juntos com frequência, mas até agora evitam rótulos. Desde o fim do casamento de cinco anos com Virginia Fonseca, em maio deste ano, Zé Felipe está solteiro e curtindo nova fase da vida.

Já Ana Castela segue sem assumir um novo relacionamento desde o término definitivo com o cantor Gustavo Mioto, no fim de 2024.

Com pescaria em família, interação nas redes e aparições públicas, os indícios vão se acumulando — e os fãs, claro, seguem de olho nesse possível novo casal da música sertaneja.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Cultura
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
JD1TV: Campo-grandenses buscam Canadá e EUA como principais destinos para intercâmbio
Comportamento
JD1TV: Campo-grandenses buscam Canadá e EUA como principais destinos para intercâmbio
JD1TV: Gelateria aposta em sabores naturais e criações inusitadas em Campo Grande
Comportamento
JD1TV: Gelateria aposta em sabores naturais e criações inusitadas em Campo Grande
JD1TV: Buquês criativos conquistam clientes em Campo Grande
Comportamento
JD1TV: Buquês criativos conquistam clientes em Campo Grande
Com ingresso solidário, festa eletrônica promete movimentar Campo Grande
Comportamento
Com ingresso solidário, festa eletrônica promete movimentar Campo Grande
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
Comportamento
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
A transmissão acontecerá na Capela do Milagre,
Comportamento
Igreja em Campo Grande transmite ao vivo canonização de Carlo Acutis neste domingo
Latam inaugura voos para Bonito
Comportamento
Latam inaugura voos para Bonito
Shopping tem fim de semana com vacinação na Capital
Comportamento
Shopping tem fim de semana com vacinação na Capital
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração