Ana Castela passa fim de semana em pescaria com Zé Felipe e acende rumores de romance

O domingo (28) foi de natureza, risadas e rumores de romance entre Ana Castela, de 21 anos, e Zé Felipe, 27, ao lado da família do cantor, Leonardo e Poliana Rocha, em uma pescaria no coração do Pantanal, região Centro-Oeste do país. O passeio, que teve direito até a "primeiro peixe" da boiadeira, acabou aumentando as especulações de um possível relacionamento entre os dois artistas.

A cantora compartilhou momentos do dia em seu Instagram, mostrando não só o contato com a natureza, mas também o bom humor. Em um dos vídeos, Ana brinca ao mostrar uma imagem editada com inteligência artificial para "aumentar" o tamanho do peixe que pescou.

"Eu peguei um tubarão também, mas não coube na foto, então deixei", escreveu ela, arrancando risos dos seguidores e ganhando um comentário carinhoso de Zé Felipe, com emoji de risada e coração.

Além da zoeira, Ana também se impressionou com a pescaria do cantor: "Olha o tamanho! O Zé pegou um enorme", comentou, mesmo confessando que tem medo de peixe. A descontração com a família de Zé e os registros carinhosos nas redes aumentaram a curiosidade dos fãs sobre um possível namoro entre os dois.

Os dois artistas, que atualmente promovem o feat "Sua Boca Mente", têm sido vistos juntos com frequência, mas até agora evitam rótulos. Desde o fim do casamento de cinco anos com Virginia Fonseca, em maio deste ano, Zé Felipe está solteiro e curtindo nova fase da vida.

Já Ana Castela segue sem assumir um novo relacionamento desde o término definitivo com o cantor Gustavo Mioto, no fim de 2024.

Com pescaria em família, interação nas redes e aparições públicas, os indícios vão se acumulando — e os fãs, claro, seguem de olho nesse possível novo casal da música sertaneja.

