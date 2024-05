Anitta perde 100 mil seguidores ao anunciar clipe sobre candomblé

No final da manhã desta segunda-feira (13), Anitta fez uma publicação mostrando a religião que segue, o candomblé, e também que fará um clipe sobre o tema. Após o post, a cantora afirmou que perdeu 100 mil seguidores.

Anitta compartilhou um 'carrossel' de fotos de sua vivência religiosa para anunciar o clipe de “Aceita”. A canção faz parte do novo disco, Funk Generation.

Alguns minutos após o anúncio, ela perdeu seguidores e desabafou sobre o ocorrido. "Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé", escreveu.

Mesmo com a perda, a publicação teve vários comentários de apoio, como o da atriz Alice Wegmann, que escreveu: asè, @anitta obrigada por dar visibilidade e amor a essa religião que sofre tanto preconceito.

