Aniversário de MS terá show de Gabriel Sater no Parque das Nações

Mato Grosso do Sul completa 46 anos nesta quarta-feira (11), e quem ganha o presente é o Sul-mato-grossense, com apresentações gratuitas. Dia 11 de outubro, será realizado o evento "Show Noites Pantaneiras" com programação musical no Parque das Nações Indígenas. A partir das 15 horas com brinquedos, economia criativa nas tendas e praça de alimentação.

Os shows começam com Batucando Histórias, Maestro Martinelli, Violas Pantaneiras com Paulo Simões e João Ormond, a noite de festa termina com Gabriel Sater.

A festa é uma realização do Governo de MS, Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania e Fundação de Cultura.

Serviço

O evento "Show Noites Pantaneiras - Comemoração de 46 Anos de MS" será a partir das 15h, no Parque das Nações Indígenas, no dia 11 de outubro, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também