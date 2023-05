Ao JD1, mães dão dicas do que 'não' querem ganhar neste Dia das Mães; Confira

O ditado popular "brasileiro deixa tudo para a última hora" está presente até mesmo no Dia das Mães. É certo que às vésperas da data comemorativa, filhos desesperados se dividem em filas quilométricas nas lojas para comprarem um presente para a mãe. Desta vez, o JD1 pode te ajudar a conhecer melhor os gostos das mães para celebrar o dia.

De certo modo, não existem dicas gerais para escolher um bom presente, é preciso sempre ter em vista o gosto de cada mãe. Em geral, objetos para casa não costumam agradar, mas talvez sua mãe seja uma apaixonada por decoração ou por utensílios culinários e tenha realmente pedido um conjunto bonito de panelas. O conselho é: conheça bem sua mãe e ouça os pedidos dela, asssim, será facil a presentear este ano.

Mas, se você não está certo de qual presente comprar para sua mãe, ou até mesmo não prestou atenção nas pistas ao longo do mês, preparamos uma lista com presentes para EVITAR no próximo domingo (14). As dicas foram dadas por algumas mães ao JD1. Confira:

"Não me dê de presente coisas para casa!", Rafaela Alves, mãe do pequeno Mathias.

"Sabonete. Digam não aos sabonetes como presentes!", Erika Guizzardi, mãe dos gêmeos Arthur e Heitor.

"Flores não, por favor!", Camila Sanabria, mãe do pequeno Sandro Neto.

"Utensílios para casa, ninguém merece né?!", Daniela Corrêa, mãe do Christopher, Letícia, Maria Eduarda e da pequena Peróla.

"Não quero ganhar coisas que são para casa e não para mim!", Paula Moreira, mãe do Ezequiel.

"Coisas de casa, como panela, aspirador e afins, não", Mariana Prioste, mãe da pequena Maria Júlia.

"Flores. Gosto de algo que eu possa usar. Poderia ser uma planta, mas flores não", Priscilla Duarte, mãe da Beatriz e Guilherme.

"Já falei que não quero utensílios de cozinha!", Michele Casado, mãe dos meninos Vicente e Vinícius.

"Não quero ganhar perfumes, por favor!!!", Luana Arruda, mãe do Arthur.

Dicas anotadas?! E vocês mães, leitoras do JD1, o que NÃO querem ganhar de presente neste Dia das Mães? Envie para os filhos!

