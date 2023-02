Aos 11 anos, Daniel precisa de uma nova cadeira de rodas e família pede ajuda

Aos 11 anos, Daniel dos Santos Feitosa, enfrenta uma doença genética neurodegenerativa, chamada de Atrofia Muscular Espinhal Tipo 2, considerado como grau intermediário da doença. Atualmente, devido algumas limitações, o menino precisa de uma cadeira de rodas adaptada. Sem condições financeiras, a família está com uma "vakinha online" para adquirir o equipamento.

Daniel faz uso de um medicamento chamado Spinraza, o qual faz com que a progressão da doença diminua. Apesar de ainda não ser a cura, quando associada às terapias da equipe multidisciplinar permite que com ele tenha uma boa qualidade de vida.

Um dos problemas causados pela doença é a escoliose, que ocorre quando uma parte da coluna se curva para um lado. No caso dos pacientes com Atrofia Muscular Espinhal é preocupante, pois eles não possuem tônus muscular para a sustentação da coluna.

"Infelizmente isso vem acontecendo com o Daniel, pois ele está em fase de crescimento, período esse em que a escoliose é mais agressiva. O médico que o acompanha, solicitou uma cadeira de rodas com as devidas adaptações o mais breve possível, pois sem isso, ele terá que fazer uma cirurgia de correção na coluna no prazo de 6 meses", detalhou a mãe, Karin Martins, ao JD1.

Tentando evitar que o menino passe por essa cirurgia, a família resolveu criar uma vaquinha solidária para arrecadar o valor necessário para comprar a cadeira de rodas adaptada, bem como outros mobiliários que ele precisa para que a escoliose não se agrave.

"A cadeira que ele tem já está pequena, e estamos lutando contra o tempo, pois está com 42.9 graus de escoliose, sendo que a partir dos 40, já é recomendado que seja realizada a cirurgia. Não temos condições, a única renda da nossa casa é do meu marido, pois me dedico em tempo integral ao Daniel", relatou a mãe.

Aqueles que puderem ajudar de alguma forma a família de Daniel, as doações podem ser feitas pelo site da Vakinha Online. Ajude nessa causa!

