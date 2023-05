Aos 13 anos, campo-grandense é selecionado para ingressar em time do Corinthians

O sonho de quase todo menino é ser jogador de futebol. Para o adolescente José Eduardo, de 13 anos, esse sonho está se tornando realidade! Apaixonado por futebol desde pequeno, o campo-grandense cresceu praticando o esporte nas escolinhas da Capital. Depois de alguns anos, apesar da pouca idade, já vem se destacando no campo, chamando a atenção até mesmo do time do coração, o Sport Club Corinthians Paulista.

Ao JD1, o pai de "Dudu", como é conhecido, contou sobre a trajetória do filho. "Desde pequeno, com 2 aninhos, ele gosta de futebol. Esse gosto foi se aprimorando, e aos 6 anos começou a jogar. Ele começou na escolinha do Chelsea Brasil aqui da Capital, onde o irmão mais novo dele, de 9 anos, joga atualmente, inclusive". iniciou o pai, vereador Betinho.

Pela escolinha de futebol, o pequeno atleta passou a participar de campeonatos na Capital, e por Mato Grosso do Sul. "Fomos criando essa expectativa, de cada dia mais ele estar envolvido com essa parte esportiva. Dudu foi participando dos campeonatos de futebol, tanto o de salão quanto o de campo, e se saindo muito bem. Participou de alguns campeonatos pelo Estado", contou Betinho.

No início deste ano, Dudu passou a treinar no Chute Inicial Corinthians na Capital, onde foi ganhando ainda mais destaque na posição em que joga, como lateral-esquerdo. "No Corinthians ele se descobriu. Vem se saindo melhor a cada treino. Em abril ele foi jogar na Porto Rico Cup, no Paraná, onde o time dele foi vice-campeão. Ele também foi destaque da categoria dele, que é a Sub-13 do Corinthians", destacou.

Depois de algumas conquistas, Dudu foi notado pelo time paulista, onde esteve pessoalmente para conhecer e ser avaliado. "Ele foi para São Paulo, acompanhado da mãe. Lá ele foi aprovado e está sendo monitorado pelo time. Agora ele está se preparando, pois a cada três meses tem que ir para o Corinthians em São Paulo, para fazer os testes. Depois dessa fase, futuramente ele pode integrar a base de futebol do Corinthians. Essa é a expectativa. Ele está fazendo a parte dele de treinar e se dedicar", contou o pai orgulhoso.

Com papel fundamental na vida do filho, a mãe, Cristiane Maria, é quem acompanha o adolescente na rotina de treinos de futebol. "Minha esposa me ajuda demais nisso, pois é a semana toda envolvido com treinos e o personal. Ela tem um papel importante nisso, nesse acompanhamento e dedicação de tempo, para que ele possa estar treinando e fazendo os devidos acompanhamentos que foi solicitado pelo time oficial", ressaltou.

Com a notícia e essa nova fase, Dudu diz estar feliz com essa oportunidade, por notarem ele, e verem que ele tem chances de entrar para o time daqui uns anos. "E nós também ficamos felizes, justamente porque isso partiu dele, essa paixão por futebol que ele tem. Ele e o irmão menor aspiram a carreira de jogador de futebol no futuro", concluiu Betinho.

