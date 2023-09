Aos 14 anos, morre Estopinha, primeira 'pet influencer' do Brasil

Ela se foi! A cachorrinha Estopinha, do especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, morreu nesta quarta-feira (20). A cadela tinha 14 anos e contraiu uma infecção na unha, que atacou seu estômago devido aos medicamentos. O animal ficou famoso por aparecer com o Dr. Pet em diversos programas de televisão.

Em postagem nas redes sociais, Rossi, contou que eles dormiram juntos e que Estopinha estava sem dor: "Estopinha se foi... dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar".

"Mesmo assim estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída. 14 anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Significam muito pra gente", finalizou a postagem.

A rotina de tratamento de Estopinha foi compartilhada pelo veterinário. Dias antes, o especialista em comportamento animal, chegou a explicar que ela tinha um problema no intestino que foi agravado pelos remédios. Ela ficou internada, teve alterações nos exames e precisou até transfusão de sangue. "A dor é imensa", escreveu ele em legenda de foto com a vira-lata.

Estopinha era chamada de Rita antes de ser acolhida pela família. Ela foi adotada com 1 ano em 2009, por Alexandre e a esposa. Antes, foi devolvida ao abrigo duas vezes pelo "mau comportamento". Tempos depois, a cadela foi considerada como uma das primeiras ‘influenciadoras digitais’ pets do Brasil. No Instagram, ela contava com mais de 775 mil seguidores. A plataforma era alimentada com o dia a dia do animal.

