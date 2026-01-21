Aparecida Loubet, a Dona Beca, morre aos 83

Aparecida dos Santos Loubet morreu na madrugada desta quarta-feira (21), aos 83 anos, em Campo Grande. Ela era mãe do deputado federal Vander Loubet e irmã do ex-governador e atual deputado estadual Zeca do PT.

Conhecida como Dona Beca, Aparecida teve a morte comunicada pelo filho nas redes sociais ainda na manhã desta quarta-feira. Segundo a família, o corpo será transladado para Porto Murtinho, onde ela residia e onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Vander Loubet lamentou a perda da mãe. “Com o coração em luto, comunico a partida da minha mãe. O que fica é o sorriso da Dona Beca, um amor inteiro e uma ausência profunda”, escreveu o deputado.

