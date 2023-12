Após 23 anos, "A Fuga das Galinhas 2" estreia nesta sexta na Netflix

Saiba Mais Cultura Dezembrou! Confira lançamentos do streaming para o último mês de 2023

Mais esperado pelos adultos do que pelas próprias crianças, o filme “A Fuga das Galinhas 2: A ameaça dos Nuggets” - sequência do longa clássico dos anos 2000 - chegou nesta sexta-feira (15), na plataforma da Netflix, após uma espera de 23 anos.

A animação, que é um stop motion, um dos motivos pela demora do lançamento, traz Ginder, a líder do galinheiro, em uma super aventura em busca da filha, que fugiu e foi parar em uma fábrica de nuggets.

O longa tem direção de Sam Fell, o mesmo diretor do primeiro filme. Além disso, a história, dará continuação a animação anterior e a trama se passará após 12 anos da aventura de Ginder.

Porém, uma coisa continua igual: a gananciosa Sra. Tweedy, que decidiu mudar os negócios da fazenda para uma atividade industrial de grande porte, ou seja, a produção dos nuggets.



Líder de bilheteria em 2000

“Um bando de galinhas destemidas se reúne para salvar as aves de uma nova ameaça perturbadora: uma fazenda próxima que está preparando algo suspeito”, afirma a sinopse da obra.

A produção é do estúdio Aardman Animations. O elenco da nova animação conta com Zachary Levi, Bella Ramsey, Thandiwe Newton, Nick Mohammed, Imelda Staunton e David Bradley.

Vale lembrar que o primeiro “A Fuga das Galinhas” é uma das animações em stop motion com maior bilheteria da história do cinema, sendo mais de US$ 225 milhões arrecadados no mundo inteiro.

O que disseram os fãs da animação

só penso nele… fuga das galinhas 2… pic.twitter.com/Lfnm7LP9nG — heroina do lixo (@heroinadolixo) December 14, 2023

