Após cirurgia de 7h no rosto, Marrone tem ataque de pânico e preocupa fãs

No início de fevereiro, Marrone fez uma cirurgia plástica com foco no nariz. O sertanejo passou por um grande susto durante seu pós-cirúrgico, quando ele já estava em casa e teve um ataque de pânico.

Marrone já estava em processo de recuperação em São Paulo, quando a forte crise de ansiedade o atingiu. Na ocasião, sua pressão foi a 18.

O sertanejo foi liberado após ser medicado e já retornou a Goiânia, onde passa bem. Ao todo, Marrone passou quase 15 dias em São Paulo depois do procedimento.

Fãs da dupla Bruno & Marrone ficaram preocupados com o estado de Marrone. "Fique bem logo, não tem Bruno sem Marrone", disse uma fã. "Crise de pânico é horrível, não desejo para ninguem. Fique bem logo Morrone", disse outro fã.

