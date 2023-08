Após especulações, Faustão grava vídeo no hospital e tranquiliza fãs

Depois de um susto na noite de ontem (18), após vários artistas publicarem fotos ao lado do apresentador com mensagens de agradecimento, muito gente ficou preocupada com o quadro de saúde do ícone da TV brasileira, já que ele segue internado em São Paulo. Diante da situação, Faustão gravou um vídeo no hospital tranquilizando fãs e colegas do meio artístico.

O vídeo foi publicado na noite dessa sexta-feira (18), pelo filho do apresentador, João Guilherme Silva, em seu Instagram. Nele. Fausto afirma que está em tratamento e que vai fazer uma cirurgia. Ele também pediu para que rezem por sua saúde e que ocorra tudo bem. O apresentador também citou a equipe médica que o acompanha.

"Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que, para quem goste de mim, reze por mim", disse ele.

Faustão está internado desde 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, para tratamento de insuficiência cardíaca. Em junho deste ano, Fausto Silva deixou o comando de seu programa na Band, após um ano e meio. A gravação da última edição foi ao ar ontem (18).

Na atração, Faustão contava com o apoio em palco do filho João Guilherme e da apresentadora Anne Lottermann. Faustão seguiu para a Band após saída da Globo, em 2021, depois de 32 anos.

Em apoio ao fim da carreira do apresentador, vários artistas como a cantora Ivete Sangalo, o ator Caio Castro, homenagearam Faustão em suas redes sociais. "Obrigada por tudo, Fausto, querido!", disseram eles.

